Ледяной дождь придет в московский регион ближайшей ночью

Ноябрьская погода в ночь на четверг, 11 ноября, напомнит жителям московского региона о наступающей зиме. Жителей столицы и Подмосковья ожидает ледяной дождь, а к полуночи начнется снегопад и, возможно, небольшая метель. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА «Новости».

Синоптик объяснил, что североатлантический циклон принесет с собой теплый воздух, сильный ветер и снежные осадки, которые могут перерасти в настоящую метель.

«При этом атмосфера перевернется с ног на голову. Когда у земли воздух успеет остыть до 0...-2, то на высоте, в слое от одного до двух километров, сформируется линза тепла с температурой воздуха до +1...+3 градусов», — рассказал Тишковец.

Проходящий через эту линзу снег превратится в капли дождя, которые при падении на промерзшую землю застынут и покроют все тонкой коркой льда.

При этом атмосферный фронт будет постоянно перемещаться. Сначала он придет на восток московского региона, а потом распространится на запад, северо-запад и север Московской области. На юго-западе и северо-западе столицы к ледяному дождю добавится ледяная крупа, поэтому водителям ближайшей ночью нужно быть особенно аккуратными на эстакадах, мостах и путепроводах. Образовавшийся гололед исчезнет только утром, когда воздух прогреется до положительной температуры.