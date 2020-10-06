Ядовитый Козельский полигон стал главным подозреваемым в отравлении воды на Камчатке. Такое уже бывало

Губернатор Камчатского края назвал Козельский полигон ядохимикатов самым очевидным источником загрязнения океана. Опасные отходы там оставляли еще в советское время — и они лежали десятилетиями. Причем проблемы с полигоном возникли не впервые.

Специалисты устанавливают источник отравляющего вещества, которое могло привести к гибели морских животных в акватории Тихого океана. Яд мог поступить с Козельского полигона. Об этом сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время выездного совещания на Халактырском пляже.

В конце сентября на пляже зафиксировали повышенные значения фенола и нефтепродуктов, а многих морских животных выбросило на берег. Также девять человек обратились к врачам и пожаловались на ухудшение самочувствия. У них зафиксировали химический ожог роговицы первой степени.

«Самый очевидный ответ, где может быть источник загрязнения, — это Козельский полигон ядохимикатов. Прямо сейчас там находится группа специалистов, снимает все пробы, анализирует целостность конструкций, проводит замеры», — сказал Солодов.

Ранее называли три причины произошедшего: человеческий фактор, воздействие водорослей и вулканов. Сейчас же, по словам Солодова, отрабатывается именно антропогенный фактор. То есть изучение полигона ядохимикатов.

Сам Солодов сказал, что серьезных нарушений на полигоне нет. Визуально никаких симбиозных проблем не установлено, но в некоторых местах зафиксированы повреждения укрепительного слоя сетки (геомембраны) и нет проволочного ограждения по нескольким частям периметра. По мнению губернатора, местные жители могли растащить его для своих заборов.

Полигон возле вулкана

Козельский полигон находится примерно в 35 километрах от Петропавловска-Камчатского, рядом с одноименным вулканом. Его создало в 1979 году уже несуществующее предприятие «Камчатсельхозснаб». Полигон занимал площадь девять гектаров. На объекте хранится более 100 тонн ядохимикатов и пестицидов, в том числе около 20 тонн соединений мышьяка. Эти вещества захоронили в период с 1979 по 1982 год.

В 2008 году комиссия Министерства природных ресурсов Камчатского края пришла к выводу, что Козельский полигон ядохимикатов опасен для экологии. На встрече решили разработать проектно-сметную документацию, в которой была предусмотрена консервация полигона.

В 2010 году на консервацию территории в рамках целевой программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае на 2010–2012 годы» выделили 8,5 миллиона рублей. Работы завершили, и Минприроды отчиталось, что объект покрыли защитной влагонепроницаемой пленкой и слоем земли. Благодаря этому, по задумке, ядовитые вещества не могли попасть в грунтовые воды и водоемы. Однако, согласно документам, на устройство защитных сооружений в районе полигона запрашивали только 8755,97 рубля, а на проведение мониторинга в районе объекта — всего 150 рублей.

Согласно последнему отчету Минприроды от 2015 года по мониторингу могильника, полигон был создан без соответствующего проекта и с нарушением Временной инструкции по уничтожению ядохимикатов. Однако специалисты компании «Недра» утверждали, что объект находится в удовлетворительном состоянии. Организация «Недра» занималась (и делает это до сих пор) обследованием Козельского полигона.

За объектом в разные годы следили три организации. С 2002 по 2005 год этим занималась «Камчатгеология», принадлежавшая Минприроды. С 2006 по 2010 год работы проводила «Недра», а с 2011-й по 2013-й — компания «Аква». Потом слежкой за полигоном снова проводила «Недра» — с 2014 по 2017 год. С 2019-го пробы берет тюменская компания ООО «ЭГФ», передает Life.

Сейчас специалисты исследуют всю акваторию Камчатки. На морском дне Авачинской бухты тоже зафиксировали массовую гибель морских обитателей.

Утечки

Местные СМИ сообщили, что ранее на Камчатке уже происходили утечки с захоронения ядохимикатов под вулканом Козельский. Якобы в 2006 году ситуация с полигоном обсуждалась на совещании в администрации Камчатской области (Камчатский край тогда еще не был создан). Тогда вице-губернатор региона Владимир Рыбак возмущался, что объект построили не в том месте, где планировалось. Более того, полигон вообще непригоден для захоронения отходов, потому что располагается на левой берегу реки Мутношки.

Представитель компании «Недра» (организация занималась обследованием полигона) подтверждал, что ядохимикаты проникают в почву, а агроном Анатолий Федорченко отметил, что 20 тонн мышьяка достаточно, чтобы отравить «всю северную акваторию Тихого океана».