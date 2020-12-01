Осень-2020 признана самой теплой в Москве за всю историю метеонаблюдений

Осень 2020 года в российской столице стала необычно теплой. Средняя температура в этот период достигала +10 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Самой теплой за историю метеорологических наблюдений, которые ведутся с 1879 года, погода в Москве стала за счет рекордных температур октября.

«А вот по количеству осадков зафиксирован незначительный недобор: выпало 170 миллиметров, или 93% нормы сезона», — уточнил Тишковец в комментарии РИА «Новости».

В прошедшем ноябре среднесуточная температура оказалась на 3,2 градуса выше нормы. Средняя температура составила +2,3 градуса. За месяц выпало 50 миллиметров осадков. Это 85% от нормы.

Синоптик добавил, что ноябрь 2020 года вошел в четверку самых теплых за всю историю метеонаблюдения. На первом месте 2013 год. Тогда столбики в последний месяц осени показывали +4 градуса. За ним 1996 год (+3,9), тройку закрывает 2010 год (+2,7).

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее заявила, что в начале декабря в столице похолодает. Во второй половине недели столбики начнут показывать отрицательные значения.