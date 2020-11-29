Жителям столичного региона рассказали, когда наступит настоящая зима

Зимняя погода придет в столицу уже на следующей рабочей неделе. Она принесет с собой снег и легкий мороз. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На следующей неделе наступает календарная зима и погода тоже подстраивается под календарь. 30 ноября, в последний день осени, местами ожидаются небольшие осадки, будут положительные температуры в течение суток — в промежутке от +1 до +3 градусов», — привел слова Поздняковой RT.

Метеоролог добавила, что начиная с понедельника в Москве и области наступит настоящая зима с небольшим морозом. При этом погода будет находиться в рамках климатической нормы. В ночь на 1 декабря температура воздуха понизится до нуля градусов. Временами будет идти снег.

«В ночь на 2 декабря местами возможен небольшой снег, днем преимущественно без осадков, так как погоду будет определять периферия антициклона. Температура в Москве -1…-3 градуса, а в области -1…-6», — отметила Позднякова.

В течение второй половины следующей недели столбики термометров будут показывать отрицательные значения. До 4 декабря осадков не ожидается, а атмосферное давление будет довольно высокое. Днем температура воздуха составит от -1 до -3 градусов в столице, а в Подмосковье будет до -6 градусов. В ночное время в городе похолодает до -6 градусов, а по области будет до -9 градусов мороза.