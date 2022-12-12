Экология 12 декабря 2022, 09:01 Почти Венеция. Ночной ледяной дождь затопил Москву Дептранс предупредил о вечерней гололедице в Москве

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После длительного ледяного дождя на дорогах Москвы повсюду вода и лед. На кадрах, которые появились в соцсетях, автодороги столицы напоминают каналы Венеции. На дорогах очень скользко. Дептранс Москвы посоветовал жителям столицы в часы пик воспользоваться городским транспортом вместо личного автомобиля.

По данным синоптиков, дождь со снегом будет продолжаться весь день, температура воздуха будет плюсовой. Вечером возможно образование гололедицы, отметили в столичном департаменте транспорта.

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«Перепады температуры негативно влияют на условия движения. Просим водителей быть внимательнее за рулем», — добавили в Telegram-канале ведомства.

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Сейчас движение автомобилей сильно затруднено в сторону центра на шоссе Энтузиастов и Каширском, а также на Волгоградском проспекте и МКАД в районе улицы Верхние Поля. Водителей попросили особенно тщательно соблюдать дистанцию и не превышать скорость, не совершать резких маневров, а также не отвлекаться на гаджеты.

Метеорологи не исключили, что осадки в Москве побьют абсолютный рекорд декабря.