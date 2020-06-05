Осадки в Москве на 4 июня побили рекорд 50-летней давности

Первая неделя июня в Москве выдалась дождливой. На 4 июня количество выпавших в столице осадков стало рекордным. В таких объемах их не было более 50 лет.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал РИА «Новости», что накануне в городе выпало 29 миллиметров осадков.

«Состоялся рекорд по суточному количеству осадков», — заметил он.

Максимального значения этот показатель достигал 4 июня 1969 года — 51 год назад. Тогда за сутки выпало 25 миллиметров осадков.

Начало лета не баловало москвичей погодой, но синоптики обещают, что уже к субботе станет по-настоящему тепло. Благодарить за это можно теплый воздух из Средней Азии, который движется на столицу. На следующей неделе температура, предположительно, превысит 30 градусов тепла.