Москвичей предупредили о сильном похолодании к выходным

Москвичам недолго придется терпеть аномальную жару. К четвергу температура воздуха пойдет на спад, а в субботу — опустится ниже нормы. Об этом «360» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Жара и ливни

«Похолодание будет, и довольно заметное. Сегодняшний и завтрашний день столичный регион проведет под влиянием циклона, медленно приближающегося с северо-запада, и пока мы будем находиться в его теплой части, в зоне неустойчивого воздуха», — объяснил он.

Во вторник в Москве будет +28...+30 градусов, в Московской области — +26...+31 градус. В среду ожидается около +30 градусов в столице и до +26...+31 градуса в Подмосковье. Велика вероятность кратковременных ливневых дождей и гроз, отметил синоптик.

Перемены произойдут в четверг. На погоде региона скажется сначала приближение, а потом, в вечерние и ночные часы, прохождение холодного атмосферного фронта, объяснил он.

Сегодня температура на пару градусов выше нормы, завтра где-то на три градуса выше, чем она должна быть в эти дни июля. Самым холодным днем этой недели, по нашему прогнозу, будет суббота, когда температура будет на два-три градуса ниже положенного Михаил Леус метеоролог.

Ночное похолодание

Облаков 28 июля станет больше, грозы с ливнями — заметней. Вдобавок появится порывистый ветер, температура воздуха опустится.

«В четверг похолодание будет несильным, так как до подхода фронтального раздела воздух успеет прогреться в Москве до +28 градусов, в Подмосковье — до +24...+29 градусов. В пятницу столица окажется в тыловой прохладной части циклона», — сказал метеоролог.

Источник фото: РИА «Новости»

При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди. В Москве спрогнозировали +22...+24 градуса, в Подмосковье — до +20...+25 градусов.

В выходные, по предварительному прогнозу, регион накроет небольшой антициклон. Облаков в небе будет немного, обойдется без осадков.

Более заметным в эти дни понижение температуры будет в ночные часы. В столице — +12…+14 градусов, в Московской области — +9…14 градусов Михаил Леус метеоролог.

Днем температура воздуха останется комфортной: +21...+23 градуса в субботу, +23...+25 градусов в воскресенье.