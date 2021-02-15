«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в московском регионе из-за морозов

В Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных морозов. Будущей ночью в столичном регионе столбик термометра опустится до отметки в -26 градусов.

По данным Гидрометцентра России, температура воздуха будет ниже климатической нормы на 12 градусов. «Оранжевый» уровень опасности означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и ущерба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в европейской части России в марте будет в пределах нормы. По его словам, экстремального тепла в первый месяц весны ждать не стоит. Для этого нет никаких предпосылок.

15 февраля в московском регионе днем до -15 градусов, переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью восемь метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.

Холодная погода продержится в столице и Подмосковье всю неделю. Морозы постепенно начнут отступать к субботе, 20 февраля.