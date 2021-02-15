Синоптики не увидели предпосылок для ранней весны в европейской части России

Температура воздуха в европейской части России в марте будет в пределах нормы. Экстремального тепла ждать не стоит. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Март может быть теплым, если будут теплые ветры и воздушные массы поступать, но он не может быть экстремально теплым. При ситуации, когда снега мало, солнце может быстро растопить его, поверхность начнет прогреваться, а затем и сам воздух, но сейчас, очевидно, ситуация другая. Температура в марте ожидается около нормы», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Собеседник отметил, что жителям европейской части России надеяться на раннюю весну не стоит — никаких предпосылок для этого нет.

В понедельник, 15 февраля, в московском регионе днем до -15 градусов, переменная облачность, без осадков. На дорогах скользко. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до восьми метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.

Морозная погода продержится в столице и Подмосковье всю неделю. Холод постепенно начнет отступать к субботе, 20 февраля.