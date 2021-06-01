Оранжевый уровень опасности продлили в Подмосковье из-за заморозков

В Подмосковье продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков. Он продлится до 07:00 2 июня.

Синоптики прогнозируют заморозки с 00:00 до 07:00. Температура воздуха опустится до -2…0 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«„Оранжевый“ — это третий уровень опасности, который означает опасную погоду. При этом уровне имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба», — сообщили на сайте Гидрометцентра РФ.

Ранее синоптики отметили, что лето в этом году в Москве и Подмосковье оказалось самым холодным за последние 54 года. В ночь на 1 июня столбики термометров опускались до +4 градусов. Минимальная температура в московском регионе была зафиксирована в Волоколамске, где похолодало до +0,3 градуса, и в Клину, где было +0,2 градуса.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что летняя погода в столицу и область вернется с 3 июня. В четверг воздух прогреется до +20 градусов. А к следующим выходным ожидается до +27, что соответствует идеальной зоне летнего климатического комфорта. Погода будет солнечной и сухой.