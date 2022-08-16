Кардиолог Садовой рассказал о правилах безопасности в жаркую погоду

Кардиолог Валерий Садовой дал советы, которые помогут избежать опасных последствий жаркой погоды. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным сайта utro.ru, следует избегать интенсивных физических нагрузок. Тренироваться нужно только в помещениях с кондиционером. Людям, которые до этого не занимались спортом, тяжелые тренировки в жару вообще не рекомендуются.

Также не стоит пить алкоголь и энергетические напитки, так как они усиливают нагрузку на сердце. То же самое касается курения. При этом важно выпивать достаточное количество жидкости. Лучше всего носить с собой бутылку с питьевой водой.

В случае сильного ухудшения самочувствия — например, проблем с сердцебиением, отдышки, головокружения — нужно обратиться к врачу. Садовой уточнил, что в молодом возрасте инфаркты возникают реже, но переносятся хуже.

«У пожилого возникают коллатерали — это дополнительные сосуды, с помощью которых можно получить дополнительно кислород в сердце, а у молодых они не адаптированы, поэтому, если возникает закупорка, то это приводит часто к необратимым последствиям», — заключил он.