ООН перечислила главные угрозы человечеству

Одними из главных угроз человечеству в ООН сочли масштабные лесные пожары и шумовое загрязнение. Специалисты отнесли эти явления к тем, что оказывают существенное негативное влияние на природу и здоровье людей.

Тематический доклад представили специалисты программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Его текст опубликовали на сайте организации.

С 2002 по 2016 год, отметили в ЮНЕП, пожары ежегодно уничтожали около 423 миллионов гектаров леса. Их площадь сопоставима с территорией, которую занимают все страны Евросоюза. Больше трети возгораний — 67% — приходится на африканские страны.

По мнению экспертов, с годами природных катаклизмов станет больше. И происходить они будут в том числе в нехарактерных местах планеты. Прогноз исследователи объяснили изменением климата, к которым отнесли, помимо прочего, повышение температуры воздуха и участившиеся засухи. Среди факторов риска в ЮНЕП назвали намеренную вырубку леса для сельскохозяйственных работ, разведения животных и расстраивания городов.

Лесные пожары, сказано в докладе, в итоге могут превратить деревья в источник парниковых газов. Кроме того, возгорания приводят к загрязнению воды и таянию ледников. Из-за них начинается масштабное цветение водорослей в океанах и возникают оползни.

На здоровье человека негативно влияет городской шум. Он провоцирует хроническую раздражительность и сказывается на качестве сна, что в итоге становится причиной заболеваний сердца, психических расстройств и ухудшения слуха. В итоге ежегодно 12 тысяч жителей ЕС преждевременно умирают.

Шумовое загрязнение плохо сказывается и на животном мире: оно ухудшает внутривидовую коммуникацию птиц, насекомых, земноводных и прочих зверей. Угрожает животным и сбившийся цикл природных систем. Климатические изменения мешают живым организмам верно определять благоприятное время для цветения, опыления, спаривания или миграции.