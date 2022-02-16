Климатолог Николай Терешонок предсказал череду природных катаклизмов в России

Глобальное потепление затронет всю планету, а Россию в большей степени — из-за особенностей местного климата. Об этом Ura.ru рассказал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок.

Чем больше повышается средняя температура на планете, тем больше становится природных катаклизмов. Результат глобального потепления — усиление ветров, засухи, наводнения, другие опасные природные явления. Россия, по словам эксперта, подвержена глобальному потеплению в большей степени.

«Мы видим катастрофический подъем температуры окружающей среды по всему миру за последние 20 лет, только в России он побольше. У нас западный перенос (преобладающий перенос воздуха с запада на восток), оттуда не малая доля идет парникового газа, и наши болота и мерзлота, оттаивая, выдают его. Мы делали много исследований — там, где засушливый регион, идет тенденция к еще большему иссушению. Там, где был влажный регион, увеличение количества осадков происходит», — пояснил климатолог.