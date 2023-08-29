«Он ускользнул». Поиски медведя с бидоном на голове продолжатся ночью в Приморье | 360°

Эксклюзив 29 августа 2023, 11:48 «Он ускользнул». Поиски медведя с бидоном на голове продолжатся ночью в Приморье Замминистра Суровый: медведя с бидоном на голове в Приморье будут искать ночью Unsplash

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Медведя, который надел себе бидон на голову, ищет полиция, сотрудники национального парка «Земля леопарда» и работники Госохотнадзора в Приморском крае. Об этом «360» сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Алексей Суровый. По его словам, поиски продолжатся ночью. Днем животное пряталось от людей.

«Работает служба Госохотнадзора вместе с „Землей леопарда“, ищут. Это все находится в поселке Барабаш. Будут ночью его смотреть, потому что днем он прячется. Его несколько раз видели, пытались обездвижить, но он ускользнул», — рассказал он.

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Суровый добавил, что поиски осложняются плохими погодными условиями — сейчас идет дождь. Однако он заверил, что Госохотнадзор, а также полицейские и сотрудники нацпарка держат ситуацию под контролем.

Сторож «Земли леопарда» уточнила, что хищник надел на себя пластмассовый белый бидон и сам не сможет его снять.

«Жалко медвежонка, молоденький», — добавила сторож.

Ранее в Сети появилось видео, на котором можно заметить медведя с бидоном на голове. Он ходил вдоль дороги в Приморском крае прошлой ночью.