29 августа 2023, 09:21
Медведь с бидоном на голове пробежал по селу в Приморье
Охотнадзор в Приморье начал поиски медведя с бидоном на голове
В Приморье заметили медведя, разгуливающего с застрявшим на голове бидоном. Инспекторы Охотнадзора и зоозащитники попросили жителей помочь установить местонахождение животного и спасти, сообщили «Известия».
Медведя с бидоном на голове заметили в селе Барабаш ночью 29 августа. Он бежал вдоль дороги. Затем животное прошло по улицам и попало на видео. Местные жители на машинах объехали его.
Активисты зоозащиты и инспекторы Охотнадзора бросились на поиски медведя. Они попытаются определить его местонахождение по свидетельствам очевидцев, а потом спасти.
В Магадане около танкодрома медведь набросился на девушку. Полицейские, охотоведы и росгвардейцы ликвидировали животное, но пострадавшую защитить не удалось — она погибла. На Сахалине обошлось без жертв: пробравшийся в пекарню медведь съел 125 пирожков. Работницы сняли его на видео.
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