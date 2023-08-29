Экология 29 августа 2023, 09:21 Медведь с бидоном на голове пробежал по селу в Приморье Охотнадзор в Приморье начал поиски медведя с бидоном на голове Unsplash

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В Приморье заметили медведя, разгуливающего с застрявшим на голове бидоном. Инспекторы Охотнадзора и зоозащитники попросили жителей помочь установить местонахождение животного и спасти, сообщили «Известия».

Медведя с бидоном на голове заметили в селе Барабаш ночью 29 августа. Он бежал вдоль дороги. Затем животное прошло по улицам и попало на видео. Местные жители на машинах объехали его.

Активисты зоозащиты и инспекторы Охотнадзора бросились на поиски медведя. Они попытаются определить его местонахождение по свидетельствам очевидцев, а потом спасти.

В Магадане около танкодрома медведь набросился на девушку. Полицейские, охотоведы и росгвардейцы ликвидировали животное, но пострадавшую защитить не удалось — она погибла. На Сахалине обошлось без жертв: пробравшийся в пекарню медведь съел 125 пирожков. Работницы сняли его на видео.