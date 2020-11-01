Октябрь в Москве установил исторический рекорд

Прошедший октябрь стал самым теплым в столице за всю историю метеонаблюдений. Среднемесячная температура второго осеннего месяца составила +9,3 градуса. При этом ноябрь москвичам тоже пообещали теплее обычного.

«В Москве октябрь стал самым теплым в истории регулярных метеорологических наблюдений. Среднемесячная температура месяца в столице составила + 9,3 градуса с положительным отклонением от нормы на 3,6 градуса. Таким образом рекорд состоялся, и побит прежний максимум месяца, который держался 53 года», — процитировало РИА «Новости» ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

По его словам, предыдущий рекорд был зафиксирован в 1967 году. Тогда средняя температура была +9 градусов. Согласно предварительным расчетам, значения в ноябре будут выше положенной нормы. При этом аномалия составит не более 1,5-2 градусов.

Кроме того, последний месяц перед зимой обещает быть без значительных дождей. Недобор по осадкам может достигнуть 10-30%. Это говорит о том, что в ноябре ожидается большое количество дней без дождей.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил «360», что потепление в столичный регион придет начиная с 3 ноября. Синоптики обещают, что воздух прогреется до +11 градусов тепла. При этом снега стоит ждать только 27–30 ноября, пишет РИА ФАН.