Экология 22 декабря 2022, 04:24 Около трех тонн мазута разлилось в Таманском заливе МЧС: разлив мазута произошел в Таманском заливе Unsplash

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Разлив мазута произошел в Таманском заливе Азовского моря. На место отправили специалистов экстренных служб, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Поступило сообщение о том, что в МО Темрюкский район, станица Тамань произошел розлив мазута в акватории Таманского залива и на побережье Азовского моря. К месту направлены экстренные службы», — заявили в ведомстве.

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Спасатели получили информацию о разливе в 20:40 в среду, 21 декабря. Они уже выставили боновые заграждения. Как отметили в главке, угрозы распространения мазута нет. Ликвидацией последствий разлива занимаются 40 человек и 12 единиц техники.

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В пресс-службе администрации края сообщили ТАСС, что в воду вылилось около трех тонн мазута. Ситуацию взяло под свой контроль Главное управление МЧС России по региону. Все причины и обстоятельства разлива предстоит выяснить специалистам.

В конце октября разлив нефтепродуктов произошел в Москве. Это случилось на Москве-реке в районе Крымского моста. Нефтяное пятно размером 15 на 600 метров заметили у Пушкинской набережной.