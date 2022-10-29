Разлив нефтепродуктов произошел в районе Крымского моста в Москве | 360°

Эксклюзив 29 октября 2022, 11:30 Разлив нефтепродуктов произошел в районе Крымского моста в Москве Источник «360»: в районе Крымского моста в Москве произошел разлив нефтепродуктов

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Разлив нефтепродуктов произошел в районе Крымского моста на Москве-реке. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

«Обнаружен разлив нефтепродуктов в зоне на 50 метров ниже Крымского моста на Москве-реке размером 15 на 600 метров», — уточнил собеседник телеканала.

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Нефтяное пятно обнаружили неподалеку от Пушкинской набережной.

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Официальной информации от контролирующих органов на данный момент не поступало.