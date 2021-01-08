Огромная озоновая дыра затянулась над Антарктидой

Одна из самых больших озоновых дыр закрылась над Антарктидой. Это произошло в конце декабря 2020 года, сообщила официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис.

«Эта озоновая дыра над Антарктикой была одной из самых больших и глубоких и, безусловно, самой долгоживущей из известных. Она закрылась в конце декабря, что произошло значительно позже, чем обычно», — привел слова Нюллис ТАСС.

Официальный представитель ВМО в октябре 2020-го отмечала, что озоновая дыра достигла своего максимального размера. Быстрый рост начался с середины августа, а к 20 сентября площадь достигла 24,8 миллиона квадратных метров. Дыра заняла большую часть Антарктиды.

По информации организации, озоновая дыра была «самой продолжительной, одной из самых обширных и глубоких с момента начала мониторинга озонового слоя 40 лет назад». Ее размеры объяснили низкими температурами в стратосфере и холодным полярным вихрем. По словам Нюллис, дыры являются сезонным явлением, а от ультрафиолетовых лучей защищает озоновый слой.