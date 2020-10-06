Метеорологи обнаружили озоновую дыру в 23 млн «квадратов» над Антарктикой

Над Антарктикой образовалась самая большая озоновая дыра за последнее десятилетие. Об этом заявила представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис.

«Ученые Службы мониторинга атмосферы „Коперник“ подтверждают, что озоновая дыра над Антарктикой является одной из самых больших и глубоких за последние годы. Анализ показывает, что озоновая дыра достигла своего максимального размера», — передает РИА «Новости» слова Нуллис.

В октябре площадь озоновой дыры составила 23 миллиона квадратных километров. Теперь она занимает большую часть Антарктиды.

Представители ВМО считают, что причиной разрушения озоновой дыры стали химические выбросы. Поэтому эксперты призвали соблюдать Монреальский протокол, благодаря которому озоновый слой сможет восстановится к 2060 году до уровня 1980 года.

Клэр Нуллис также добавила, что озоновый слой защищает планету от вредных ультрафиолетовых лучей солнца, а появление дыр является сезонным явлением.

Ранее экологическая катастрофа произошла на Камчатке. В Авачинском заливе стали массово гибнуть морские животные. Ученые несколько дней пытаются выяснить, что стало причиной загрязнения воды.