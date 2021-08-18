Одна из вершин самой высокой горы в Швеции «усела» из-за таяния ледника

Южная вершина горы Кебнекайсе в Швеции, которая покрыта ледником, подтаяла. Из-за этого ее высота стала меньше почти на два метра и теперь составляет 2 094,6 метра над уровнем моря. Об этом сообщили в Стокгольмском университете.

Южный пик массива Кебнекайсе в 2019 году опустился до второго места в рейтинге шведских гор после того, как почти треть ледника 2019 году. Самой высокой в стране сейчас является северная вершина, где нет ледника. Ее высота составляет 2 096,8 метра.

Высота пика за последний год уменьшилась почти на два метра вследствие более высоких температур, считают исследователи научной станции Тарфала.

«Это самая низкая высота, зарегистрированная с момента начала измерений в 1940-х годах […] Уменьшение пика и изменение внешнего вида в основном можно объяснить повышением температуры воздуха, но также и изменением ветровых условий, которые влияют на места скопления снега зимой», — следует из заявления университета.

В середине 1990-х годов южный пик Кебнекайсе достигал 2 118 метров в высоту.

Из недавнего доклад климатической комиссии ООН следует, что глобальное потепление вызвало беспрецедентное таяние ледников и было близко к тому, чтобы выйти из-под контроля.

Некоторые российские города со временем может затопить из-за глобального потепления, рассказал директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Кокорин. Проблема подъема мирового океана станет острой в следующем веке, рассказал специалист. По прогнозам исследователей, уровень воды может подняться на три-пять метров. Тогда под угрозой затопления окажутся города, которые стоят на побережье морей, соединенных с океаном.