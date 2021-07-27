Климатолог рассказал, какие города России может затопить из-за глобального потепления

Некоторые российские города со временем может затопить из-за глобального потепления. Об этом Ura.ru рассказал директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Кокорин.

Проблема подъема мирового океана станет острой в следующем веке, рассказал специалист. По прогнозам исследователей, уровень воды может подняться на три-пять метров. Тогда под угрозой затопления окажутся города, которые стоят на побережье морей, соединенных с океаном. По словам Кокорина, в России проблема может коснуться Архангельска и Санкт-Петербурга.

По мнению экспертов, избежать таких масштабных последствий человечество может, если будет работать над сокращением количества выбросов в атмосферу.