Одежду назвали главным источником микропластика в реках России

Остающиеся после стирки одежды волокна являются главным источник микропластика в российских реках. На эти частицы приходится 50% всего микропластика, сообщил гендиректор фонда «Без рек как без рук» Олег Ломаков.

По словам генерального директора фонда, половина всего микропластика в реках приходится на волокна, остающиеся после стирки одежды. Еще 25% составляет пленка, а оставшиеся 25% приходятся на осколки разбившейся посуды, написало РИА «Новости».

Ранее директор департамента госполитики и регулирования Минприроды отмечал, что в течение года или двух лет могут принять нормативы содержания микропластика в воде. Он подчеркивал, что частицы микропластика могут задерживать даже домашние фильтры.

Всего в Мировом океане плавает более пяти триллионов пластиковых фрагментов. В 2020 году микропластик нашли в донных отложениях недалеко от Антарктиды, а также в водопроводной воде и воздухе над Северной Атлантикой. Специалисты Национального института научных исследований в Квебеке провели исследования и нашли новый способ очистки воды. Пластиковые частицы ученым удалось удалить с помощью титана и алмазов.