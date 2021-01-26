Ученые предложили очищать воду алмазами

Благодаря алмазам и титану удалось удалить пластиковые частицы еще до того, как они попали в окружающую среду.

Специалисты провели тесты с использованием легированного бора алмаза и титановых электродов. Химики опустили их в воду, загрязненную микрогранулами полистирола. При пропускании тока через раствор на аноде образовались гидроксильные радикалы, которые окисляют молекулу полистирола до углекислого газа и воды.

Данная технология позволила разложить не менее 89% находящихся в воде микроскопических пластиковых частиц за шесть часов. Однако работа с алмазами выходит очень затратной с точки зрения бюджета. И это несмотря на то, что все компоненты можно использовать повторно на протяжении нескольких лет.

Технологию еще предстоит доработать и провести дополнительные исследования, сообщил сайт ToDay News Ufa.

В Мировом океане плавает более пяти триллионов пластиковых фрагментов. В 2020 году микропластик обнаружили в донных отложениях рядом с Антарктидой, в воздухе над Северной Атлантикой и водопроводной воде.