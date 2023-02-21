Экология 21 февраля 2023, 06:21 Очередное землетрясение произошло на Камчатке Землетрясение магнитудой 4,9 произошло возле Усть-Большерецка на Камчатке Pxhere

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Мощное землетрясение произошло утром 21 февраля на Камчатке. Эпицентр подземных толчков магнитудой 4,9 залегал на глубине 271 километра, рассказал Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическое явление произошло в 14:33 (05:33 по московскому времени) в 23 километрах от села Усть-Большерецк — административного центра одноименного района на западном побережье полуострова. Эпицентр магнитудой 4,9 находился на глубине 271 километра.

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Последняя мощная серия землетрясений на Камчатке случилась 15 февраля. Толчки магнитудой 5,2 произошли недалеко от поселка Усть-Камчатск, 4,8 — на Камчатском заливе, 4,4 — в районе Кроноцкого полуострова и в других местах. Жители Усть-Камчатска почувствовали на себе последствия — даже у жителей нижних этажей затряслись мебель и стены.

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