Экология 15 февраля 2023, 07:09 Жители Усть-Камчатска почувствовали два мощных землетрясения Землетрясения магнитудой до 5,8 произошли у восточного берега Камчатки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Два мощных землетрясения зафиксировали у восточного побережья Камчатки. Последнее из них — в 35 километрах от поселка Усть-Камчатск, рассказал Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.

Специальные приборы показали первый подземный толчок в 11:34 (02:34 по московскому времени). Сначала ученые заявили о магнитуде 5,8, но затем уточнили показания до 4,8. Эпицентр находился далеко от населенных пунктов — на Камчатском заливе в 140 километрах от райцентра. Второе землетрясение магнитудой 5,2 произошло на суше в 35 километрах от Усть-Камчатска на глубине 15 километров. Этот подземный толчок в 15:09 (06:09 по московскому времени) почувствовали даже жители нижних этажей.

Реклама

По словам одной из жительниц поселка Усть-Камчатск, землетрясение длилось долго и началось с раскачивания, а потом все затрясло — начала греметь мебель. Другие подписчики канала рассказали, что в поселке Ключи качалась люстра, а на мысе Африка дважды тряслись стены.

Реклама