Синоптики предупредили москвичей об «обвале полярного холода» и мощных ливнях

Погода в Москве со вторника следующей недели начнет резко портиться, со среды произойдет обвал полярного холода, зарядят мощные ливни. Об этом сообщил «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня, несмотря на пасмурное небо, и вовсе показали плюс 18,1, что на три градуса выше нормы. В последующие сутки рост температуры продолжится, и на пик потепление выйдет к понедельнику: с плюс 18 — плюс 20 до плюс 22 — плюс 24, а это значит, что москвичи попадут назад в климатическое прошлое — в период с мая по июль», — рассказал синоптик.

Тишковец добавил, что из-за сложностей с барическим полем небо до конца недели будет затянуто облаками. Лишь иногда через них будет проглядывать солнце. Однако есть и позитивные новости: едва ли можно ожидать до понедельника значительных осадков.

Ситуация изменится на следующей недели. Со вторника погода будет сильно меняться, в российской столице зарядят дожди, а температура воздуха резко понизится. Днем в Москве не стоит ожидать тепла больше 16 градусов. В середине недели вообще начнется промозглая погода. Ветер будет сильным и очень холодным, дожди превратятся в настоящие ливни. Температура упадет всего лишь до 9 градусов тепла.

Тишковец уверен, что потепление на ближайшие пару дней нельзя считать полноценным бабьим летом. Скорее, оно станет подобием настоящего лета. Тишковец назвал такие перемены погоды химерой.