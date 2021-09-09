Москву накроет теплом на следующей неделе

Резкое потепление придет в Москву на следующей неделе. Температура воздуха в столице начнется повышаться с пятницы. Осадков в городе практически не будет.

Прогноз на предстоящие дни дал газете «Известия» главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Потепление усилится уже в ближайшее время: ночью пятницы в Москве столбики термометров покажут +14 градусов, а в дневные часы — от +16 до +21. В воскресенье воздух прогреется до +24.

«В понедельник нас ждет самый пик тепла: днем воздух прогреется до +25. Все это время практически не будет осадков», — сказал Тишковец.

Он добавил, что погоду нельзя назвать идеальной. Солнце скроется за облаками. Тепло продержится в течение четырех дней.

«Нельзя назвать это бабьим летом, потому что период солнечной погоды недолгий. Да и полностью сухой и безоблачной погоды ожидать не стоит», — пояснил метеоролог.

Во вторник в столицу придет холодный фронт с ливнями. Дневная температура вырастет максимум до +20 градусов.

Классическое бабье лето с теплом до +16 градусов порадует москвичей в последней декаде сентября.