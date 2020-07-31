Обломков бака «Фрегата» на орбите стало втрое больше

В мае в космосе взорвался бак разгонного блока «Фрегат». Американские военные заявили, что теперь число его обломков выросло практически втрое. Раньше их было 65, сейчас — 175.

Соответствующие данные ВВС США опубликовали на сайте space-track.org. Обломки от бака «Фрегата» разлетелись на тысячи километров.

Военные заметили, что части находятся на орбитах, минимальная высота которых составляет 230-1074 километра. Максимальная колеблется на уровне 305-6051 километр.

Известно, что до взрыва бак находился на орбите с минимальной высотой 422 километра. Максимальная при этом была 3606 километров.

После взрыва бака «Фрегата», произошедшего на орбите 8 мая, образовалось 65 обломков. В Роскосмосе заявили, что они не несут никакой угрозы для МКС и российских спутников.

Тороидальный сбрасываемый блок баков разгонного блока «Фрегат-СБ» при выведении спутника на орбиту отделяется от него, как только израсходует запас топлива. Блок использовали для запуска в космос обсерватории «Спектр-Р» в июле 2011 года.