Российский «Фрегат» разлетелся на тысячи километров в космосе

Обломки бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» разлетелись на тысячи километров. Он взорвался в космосе в начале мая и разлетелся на 65 частей.

Об этом сообщил специализированный сайт ВВС США space-track.org. Там уточняется, что 64 и 65 обломков уже занесли в каталог космических объектов. По данным американских военных, они находятся на на орбитах, причем минимальные высоты колеблются от 336 до 672 километров, в то время как максимальные — от 2574 до 5101 километра. Сам бак до взрыва был на орбите с минимальной высотой 422 километра и максимальной — 3606 километров.

РИА «Новости» сообщили в Роскосмосе, что обломки никак не угрожают МКС и спутникам.

В настоящее время опасных сближений российской орбитальной группировки, в том числе и МКС, с фрагментами разрушения сбрасываемого блока баков разгонного блока «Фрегат-СБ» не выявлено пресс-служба Роскосмоса.

Представитель пресс-службы уточнил, что расчеты проводят два раза в сутки. Этим занимаются специалисты российской автоматизированной системы предупреждения об опасных сближениях в околоземном космическом пространстве.

Тороидальный сбрасываемый блок баков разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался 8 мая. При выведении спутника на орбиту он отделяется от него, как только израсходует запас топлива. Этот блок использовали для запуска в космос обсерватории «Спектр-Р» в июле 2011 года.