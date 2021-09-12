Облачная погода и небольшой дождь ждут москвичей в воскресенье

В воскресенье москвичей ожидает облачная с прояснениями погода. Возможно будет небольшой дождь. Температура воздух прогреется до + 23 градусов. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня солнечная погода будет чередоваться с облачной, кое-где может брызнуть небольшой дождь, а температурный фон на семь градусов превысит климатическую норму и будет соответствовать многолетним показателям июня или августа. Максимальная температура воздуха +21.+23, в Подмосковье — +19…+24», — сказал Тишковец в беседе с РИА «Новости».

Сегодня также ожидается юго-западный ветер три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что резкое похолодание с середины следующей недели ожидается в европейской части России. Глубокая осень наступит в Ленинградской, Новгородской, Ярославской областях, а также Республике Коми. Прохладная осенняя погода задержится как минимум до выходных.