Резкое похолодание спрогнозировали в европейской части России

Резкое похолодание с середины следующей недели ожидается в европейской части России. Глубокая осень наступит в Ленинградской, Новгородской, Ярославской областях, а также Республике Коми, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Похолодание затронет всю северную половину европейской части России. Столбики термометров обвалятся с 15 сентября. Прохладная осенняя погода задержится как минимум до выходных.

Две столицы накроет циклон, и наступит глубокая осень. В Санкт-Петербурге температура опустится на шесть-восемь градусов. Но в Москве и Подмосковье похолодает еще сильнее — сразу на 10 градусов, а то и больше. Уже в ночь на среду температура может опуститься +4 градусов, а днем не поднимется выше +14 градусов.

Сегодня в московском регионе ожидается температура +18…+20 градусов, согласно прогнозу на сайте Гидрометцентра.

В Подмосковье 14 сентября начнут тестировать отопительную систему. Коммунальщики проведут пробные пуски отопления в жилых домах и на социальных объектах.