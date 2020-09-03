Ученые предупредили о гибели лесов Сибири

В сибирских лесах до конца 2020 года ожидается напряженная санитарная обстановка. Всему виной массовое повреждение насаждений вредителями и пожарами.

Ситуацию, которая складывается в Сибирском федеральном округе, проанализировали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Выводы опубликованы на сайте ВНИИ ГОЧС.

«Прогнозируется напряженная лесопатологическая обстановка», — подчеркнули специалисты. На состояние лесов в первую очередь, указано в сообщении, оказали влияние лесные пожары 2017–2020 годов. Свою роль сыграли и полученные повреждения от вредителей леса.

Ученые добавили, что на территории Красноярского края, Иркутской и Томской областей складывается наиболее сложная ситуация. Здесь ожидают появление самых больших участков ослабленного и усыхающего леса.

В институте посоветовали профильным специалистам сибирских регионов обсудить вопрос по восстановлению лесных угодий на заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в Росгидромете назвали самые грязные реки Урала. Водные объекты Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов оказались загрязнены больше всего.