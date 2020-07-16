Сотрудники Росгидромета назвали самые грязные реки Урала

Сотрудники Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) назвали самые грязные реки Урала.

Наиболее высокий уровень загрязненности оказался у водных объектов Ямало-Ненецкого (ЯНАО) и Ханты-Мансийского (ХМАО) автономных округов. Уточняется, что в ЯНАО признана «грязной» река Объ. В ней выявили содержание соединений меди, цинка, марганца и фенолы. В воде обнаружили глубокий дефицит растворенного кислорода. Все остальные реки и озера Ямала также называются «грязными», пишет сайт Ura.ru.

В ХМАО река Иртыш получила аналогичный статус, как и другие водные объекты региона. 93% водоемов и водотоков оценили как «грязные» в Курганской области. То же самое касается Свердловской (69%), Тюменской (78%), Челябинской (53%) областей и Пермского края (93,3%).

Кроме этого, в Свердловской области около 5% водных объектов специалисты назвали «экстремально грязными».