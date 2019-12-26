Москва останется в тумане до субботы

Туманы будут окутывать Москву до 28 декабря. В ночь на субботу в городе станет более ясно, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«По нашим расчетам, ближайшей ночью и завтра (в пятницу — прим. ред.) в первой половине дня туманы еще будут. А вот завтра в ночь на субботу мы ожидаем, что туманов не будет», — рассказал он РИА «Новости».

По словам Леуса, туманы должны закончиться, когда станет прохладнее. Температура воздуха понизится как раз к 28 декабря и закончится приток тепла.

«Туманы вызваны поступлениями теплого воздуха с Атлантики. Эти воздушные массы сталкиваются с более холодным воздухом, который восточнее Москвы находится. Теплый воздух поступает на более холодную поверхность, конденсируется — и образуется туман», — объяснил синоптик.

Он также рассказал, что самые низкие температуры ждут москвичей 29 декабря. Столбики термометров покажут от -3 до -5 градусов мороза.

Как сообщил и. о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд, 30 декабря в Москве пройдет небольшой снег, а на следующий день в столице потеплеет.