Новую популяцию вымирающих синих китов нашли в Индийском океане

Новую популяцию вымирающих синих китов обнаружили в Индийском океане исследователи из австралийского Университета Нового Южного Уэльса. Заметить эту популяцию им удалось благодаря данным Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).

«Мы обнаружили целую новую группу карликовых синих китов прямо посреди Индийского океана. Мы не знаем, сколько китов в этой группе, но подозреваем, что их много, по огромному количеству звуков, которые мы слышим», — приводятся на сайте университета слова старшего автора исследования, профессора Трейси Роджерс.

В океанографических исследованиях ОДВЗЯИ ученые обнаружили «песню» китов —сильный звуковой сигнал, который можно услышать на расстоянии до 500 километров.

До этого эти «песни» не были зарегистрированы. Это дает ученым основание полагать, что в Индийском океане появилась новая популяция.

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