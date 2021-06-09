Неубиваемые твари. Кто сможет пережить вечную мерзлоту и ядерный апокалипсис

На Земле есть организмы, которые могут пережить и вечную мерзлоту, и даже ядерный апокалипсис. Мастера приспосабливаться есть и в России. «360» рассказывает про самых живучих существ.

Черви-коловратки

Группа ученых из России, США, Германии и Чехии исследовала жизнеспособность коловраток в неблагоприятных условиях. Результаты наблюдений опубликовали в журнале Current Biology. Речь идет об одном из самых примитивных видов многоклеточных животных. Эти черви отличаются невероятной живучестью. Они могут пережить долгие и резкие засухи. В таких ситуациях коловратки просто впадают в анабиоз.

Жизнеспособных коловраток нашли и в образцах вечной мерзлоты, собранных у берегов реки Алазеи на глубине 3,5 метра. Червей размножили в лаборатории. Ученые считают их доказательством того, что многоклеточные существа могут прожить десятки тысяч лет с практически полностью остановившимся обменом веществ.

«Мы реализовали давнюю мечту писателей-фантастов — открыли свидетельства того, что многоклеточное существо можно заморозить и хранить на протяжении многих тысяч лет, а затем вернуть его к жизни», — заявил научный сотрудник Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН Станислав Малявин.

По мнению ученых, предки коловраток выработали некую защиту. Если специалисты выяснят, как она работает, от разрушения при заморозке можно будет спасти и человека, и других животных.

Тихоходка

Тихоходки, тардиграды, водяные медведи — это разные названия одного и того же существа. Оно родственник насекомых и пауков. И поговорка «тише едешь — дальше будешь» в случае этого организма действует безотказно. Они крайне малы: взрослая тихоходка не вырастает крупнее 1,5 миллиметра и чаще всего бывает не больше десятой доли миллиметра длиной.

Водяной медведь может выжить там, где не справятся ни инфузория, ни червяки. Речь идет как об экстремальных температурах, так и о радиации, атмосфере углекислого газа и сероводорода. Тихоходки могут жить даже после 10 дней нахождения в открытом космосе.

По данным ученых, один экземпляр из частной коллекции пошевелил лапкой после 120 лет в полной сухости. Секрет жизнеспособности тихоходок ученым пока не известен.

Скорпион

Одно из самых живучих существ на Земле — скорпион. Он нечувствителен к воздействию ультрафиолета. Благодаря этому радиация наносит скорпиону меньше вреда, чем прочим живым существам. Правда, если не считать тараканов.

К тому же скорпионы отлично переносят низкие температуры, их даже можно заморозить — почти как коловраток. Это безусловный плюс для того, кто хочет пережить ядерную зиму. Дополнительные шансы на выживание скорпионам также придает их нынешняя среда обитания — норы и расщелины. Привыкать к лишениям им не придется.

Голый землекоп

Ближайшие родственники человека — млекопитающие — отличаются умом, но не способностью к выживанию в экстремальных условиях. Правда, есть один маленький грызун, который может оказаться исключением. Голый землекоп каким-то образом достиг практически всех основных целей, которые сейчас стоят перед человечеством. При этом он обошелся без огромного мозга.

Этот грызун не чувствует боли, не обращает внимания на кислоту, его слизистую не раздражает перец. Тем временем его сердце не стареет. А живет землекоп в 10 раз дольше других животных аналогичного размера — 30 лет. Он никогда не болеет раком и спокойно переносит отсутствие кислорода в течение получаса, в то время как мозг человека погибает спустя 5-10 минут.

Человек

Не стоит сбрасывать со счетов и человека. Ученые полагают, что изучение всех вышеперечисленных и других животных может дать шанс на выживание и нам.

Люди обустроились на обширных территориях, поэтому те, кто окажется вдали от эпицентров катастроф, вероятно, смогут выжить. Также у людей есть специальные убежища. Там теоретически можно переждать мерзлоту или ядерную войну. А вот что делать потом, пока остается неясным.