Ночь на 1 апреля станет самой холодной за неделю в московском регионе. Будет до -11 градусов

После теплой погоды и солнца Москву накрыло резкое похолодание. Ночь на 1 апреля станет самой холодной за неделю. Столбики термометров опустятся до -8 градусов.

«В первой половине недели средняя суточная температура окажется ниже нормы на два-три градуса. Ночь на среду станет самой холодной, но зато днем наметится тенденция на повышение температуры», — сообщается на сайте Гидрометцентра.

Новая неделя принесла в столицу и область не только холод, но и сильный ветер с мокрым снегом. Во вторник, 31 марта, порывистый ветер и снег останутся. Температура в городе будет на уровне -3…-1 градуса. в Подмосковье — -5…0 градусов.

В ночь на 1 апреля осадки прекратятся, но на улице станет -8…-6 градусов. По области будет еще холоднее — от -6 до -11 градусов. Днем ожидается дождь и до +3…+5 градусов в Москве, в Подмосковье будет от нуля до +5. Потеплеет до +7 градусов уже 2 апреля, а в выходные погода может порадовать уже +12 градусами.

Как объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, причина похолодания кроется в необычном антициклоне над Исландией. Центральная Россия будет находиться на его восточной периферии. Придет ярко выраженный холодный полярный воздух.