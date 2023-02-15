Экология 15 февраля 2023, 10:41 Несколько подземных толчков сотрясли Новую Зеландию Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировали у берегов Новой Зеландии Unsplash

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Несколько мощных подземных толчков произошли у берегов Новой Зеландии. Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировали недалеко от города Парапарауму, рассказал ТАСС.

Очаг залегал на глубине 63 километров и находился в 40 километрах к северо-западу от города Парапарауму с населением более 30 тысяч человек. Пострадали ли местные жители, неизвестно.

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Европейско-средиземноморский сейсмологичейский центр (EMSC) также зарегистрировал 15 февраля подземные толчки в проливе Кука магнитудой 5,7 с эпицентром в 74 километрах, 5,9 в 77 километрах и 6,1 в 78 километрах от города Лоуэр Хатт. Эту информацию подтвердила на своем сайте Геологическая служба США (USGS). По всей Новой Зеландии уже ввели режим чрезвычайного положения из-за тропического циклона «Габриэль», который прошел 13 февраля и оставил без света 18,5 тысячи домов.

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Еще два землетрясения случились в среду недалеко от поселка Усть-Камчатск в России. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН рассказал о подземных толчках магнитудой 4,8 и 5,2. Местные жители заявили, что даже на нижних этажах тряслись стены, мебель и люстры.