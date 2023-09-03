03 сентября 2023, 13:27
Медведя с бидоном на голове спасли в Приморском крае
Сотрудники Госохотнадзора спасли медведя с бидоном на голове в Приморье
Работники Госохотнадзора сумели снять бидон с головы медведя в Приморском крае. Животное вернули в естественную среду обитания, сообщил Telegram-канал «112».
Хищника освободили еще 1 сентября. Зверь отправился обратно в лес, его состояние оценили как стабильное, здоровью медведя ничто не угрожает.
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В конце августа жители поселка Барабаш в Приморе заметили медведя, который бегал по дороге рядом с населенным пунктом с пластмассовым белым бидоном на голове.
Работники Госохотнадзора вместе с волонтерами из национального парка «Земля гепарда» отправились на поиски животного.
Несколько раз медведя пытались обездвижить, но безуспешно. Местные жители рассказывали, что зверь еще молод, других особей с ним не видели.
Ранее в Сети завирусилось видео, на котором медведь пытался перебраться через забор с колючей проволокой на границе Литвы и Белоруссии. После неудачи он попробовал подрыть подкоп, но его усилия оказались тщетными. Пользователи шутили, что медведь хотел сбежать из Евросоюза.
Медведи
Приморье
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