Экология 24 апреля 2023, 20:48 Нефтяное пятно в 40 тысяч квадратных метров обнаружили в Черном море Росприроднадзор сообщил о нефтяном пятне в 40 тыс. квадратных метров в порту Новороссийска РИА «Новости»

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На поверхности Черного моря в порту Новороссийска нашли нефтяное пятно, площадь которого составила 40 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Сотрудники службы уже выехали на место ЧП и провели обследование рядом с причалами ООО «Контейнерный терминал „НУТЭП“» морского порта Новороссийск.

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«На поверхности воды обнаружено характерное радужное пятно площадью 40 тысяч квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

Росприроднадзор и прокуратура внепланово проверили компанию, которая эксплуатирует загрязненный участок. Специалисты взяли пробы воды. Ущерб, нанесенный окружающей среде, рассчитают по результатам проверки и анализов.

В Таманском заливе Азовского моря в конце декабря 2022 года разлился мазут. В воду вылилось около трех тонн продукта. К ликвидации последствий разлива привлекли 40 человек и 12 единиц техники.