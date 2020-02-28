Названы топ-3 проблемы граждан в сфере обращения с ТКО

Система «РЭО Радар» положительно повлияла на ситуацию с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С помощью нее региональные операторы решили более пяти тысяч проблем.

Пресс-служба ППК РЭО назвала три наиболее распространенные проблемы с ТКО. Среди них нарушение вывоза мусора (34%), стихийные свалки (25%), еще 19% проблем связаны с отсутствием контейнеров для раздельного сбора мусора.

По данным представителей организации, россияне с момента запуска системы «РЭО Радар» оставили более 30 тысяч заявок, половина из которых — просьбы рассказать о правилах раздельного сбора мусора и разъяснить полномочия региональных операторов. Остальные обращения касались текущих проблем. Все они зарегистрированы на цифровой платформе radar.reo.ru и переданы на решение региональным операторам.

Система позволяет сотрудничать со 194 региональными операторами и 85 органами исполнительной власти субъектов. Лучше всего с запросами работают Московская, Белгородская и Нижегородская области.

Любой россиян может задать интересующий его вопрос или рассказать о проблеме, позвонив в кол-центр по телефону 8 (800) 600-90-08. Другой способ — написать на сайт radar.reo.ru. Там нужно оставить информацию о нарушении и приложить фотографии.

Ранее новый куратор мусорной реформы и гендиректор РЭО Илья Гудков заявил, что риск мусорного коллапса в некоторых регионах России снизился.