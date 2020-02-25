РЭО: в России вдвое снизилось число вероятных банкротов среди мусорных операторов

Риск мусорного коллапса в нескольких регионах России снизился. В стране стало вдвое меньше операторов по вызову мусора, которым грозит банкротство. Их число с 21 сократилось до 11.

Тяжелое финансовое состояние могло негативно сказаться на будущем 10% региональных операторов. Минприроды вместе с куратором мусорной реформы — госкомпанией «Российский экологически оператор» — и местными властями снизили существовавшую опасность. Об этом в интервью сайту РБК рассказал новый куратор мусорной реформы и гендиректор РЭО Илья Гудков.

«В конце прошлого года в зоне риска было 16 регионов. После проведения дополнительного анализа в списке с возможным риском банкротства осталось 11», — сказал он.

Риск банкротства таких компаний оценивают по уровню кредиторской задолженности. Роль играет и сумма, которую оператор собирает за вывоз отходов и соответствие тарифа в конкретном регионе общероссийским показателям.

Гудков добавил, что власти регионов, где работают компании с риском банкротства, следят за происходящим. Если оператор по тем или иным причинам уйдет с рынка, то подключатся муниципальные учреждения. Перерывов в оказании услуг населению не допустят.

О риске банкротства 10% региональных мусорных операторов в стране еще осенью 2019 года говорил замгенерального директора РЭО Алексей Макрушин. Тогда речь шла о трудностях, которые возникли у 21 компании.

По данным Минприроды на ноябрь 2019-го, мусорный коллапс из-за некачественной работы региональных операторов фиксировали в 16 регионах. В их числе оказались Алтайский край, Вологодская область и Кабардино-Балкария. Сложная ситуация складывалась в Красноярском крае, Курской, Магаданской, Новгородской и Новосибирской областях. Проблемы были на Алтае, в Бурятии, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Туве, Томской и Челябинской областях.

В Минприроды потребовали от губернаторов стабилизировать ситуацию в отрасли обращения с отходами. Банкротства мусорных операторов допустить было нельзя.