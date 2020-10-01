Названы сроки первого снегопада в Москве

«Октябрь месяц в Москве ожидается по фону температуры близким к климатической норме, а по климату — именно в последних числах октября у нас уже устанавливается временный снежный покров, который спустя время растает и установится через месяц-полтора», — приводит агентство слова Поздняковой.

Синоптик подчеркнула, что снег лишь припорошит землю в конце октября, и напомнила — в этом нет ничего необычного, так как снегопад в это время в московском регионе — обычное дело.

Ранее в Гидрометцентре россиянам пообещали теплый октябрь. Температура воздуха во втором осеннем месяце будет немного выше нормы.

1 октября в Москве переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем столбик термометра поднимется до отметки в +21 градус. Теплая погода продержится в столице до середины следующей недели.