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    01 октября 2020, 12:40

    Названы сроки первого снегопада в Москве

    Андрей Иванов

    Первый снег в Москве пойдет не раньше конца октября. Он быстро растает, а постоянный снежный покров установится спустя полтора месяца после этого. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста столичного «Метеобюро» Татьяну Позднякову.
    Названы сроки первого снегопада в Москве

    «Октябрь месяц в Москве ожидается по фону температуры близким к климатической норме, а по климату — именно в последних числах октября у нас уже устанавливается временный снежный покров, который спустя время растает и установится через месяц-полтора», — приводит агентство слова Поздняковой.

    Синоптик подчеркнула, что снег лишь припорошит землю в конце октября, и напомнила — в этом нет ничего необычного, так как снегопад в это время в московском регионе — обычное дело.

    Ранее в Гидрометцентре россиянам пообещали теплый октябрь. Температура воздуха во втором осеннем месяце будет немного выше нормы.

    1 октября в Москве переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем столбик термометра поднимется до отметки в +21 градус. Теплая погода продержится в столице до середины следующей недели.

    Новости SMI.FM