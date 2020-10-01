Россиянам пообещали теплый октябрь

Превышение температурных норм прогнозируют на большей части Азиатской территории страны. В Бурятии, Забайкальском крае, на юге Сибирского федерального округа, в Туруханском районе Красноярского края, на западе Якутии, в Эвенкии погода будет обычной для этих регионов.

В целом в России ожидают среднемесячное количество осадков. На западе Алтайского края, в Бурятии, Иркутской области, в Новосибирской и Омской областях, на севере Якутии и в Чукотском автономном округе — их будет меньше обычного. В Амурской области, на востоке Камчатского края и на севере Хабаровского края — больше нормы.

«Месячное количество осадков на большей части территории предполагается около среднего многолетнего количества; в Мурманской области, Карелии, на севере Архангельской области, западе Ненецкого автономного округа — больше; на востоке Башкирии и Оренбургской области — меньше нормы», — добавили синоптики.

Москва первый день октября встретит солнечной погодой, уточнили в Гидрометцентре. Днем воздух прогреется до +18… +20 градусов, по области — от +16 до +21 градуса. Будет дуть юго-восточный ветер, его порывы достигнут 6-11 метров секунду, местами —до 15 метров в секунду. В пятницу тоже до +20. В субботу немного похолодает. Днем +13…+18 градусов, ночью — от +4 до +9 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сделал прогноз погоды для южных регионов России.