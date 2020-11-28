Названы регионы России с самой опасной погодой

Ледяной дождь прогнозируется 29 ноября на юге Приволжья. Сильные осадки, снег и дожди в ближайшие дни ожидаются на западе Архангельской и Вологодской областей, в Ивановской области и Приволжском федеральном округе.

«На западе Архангельской, в Вологодской области сильные осадки, снег, мокрый снег, дожди», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА «Новости». Аналогичная ситуация, по его словам, будет происходить в Ивановской, Ярославской областях. Там также прогнозируется дождь и мокрый снег.

«Наиболее неблагоприятная погода в Приволжском федеральном округе. В ближайшие три дня на большей части округа снег, мокрый снег. А 29 ноября на юге округа — ледяной дождь», — сказал синоптик.

Вильфанд объяснил, что опасные погодные явления будут вызваны столкновением умеренно-теплой и холодной воздушных масс. Теплые слои чередуются с холодными, что, в частности, и приводит к ледяному дождю.

В середине следующей недели антициклон «Сибиряк» придет в столицу на смену циклону «Таня». С собой он принесет безоблачную погоду и похолодание. Об этом «360» сообщил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Во второй половине следующей недели температура будет находиться в пределах -2…-4 градусов. Ночью столбики термометров будут показывать от -7 до -8 градусов. Начало декабря принесет в европейскую часть России зимнюю погоду.