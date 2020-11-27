Антициклон «Сибиряк» сменит «Таню» и принесет в московский регион похолодание

В середине следующей недели антициклон «Сибиряк» придет в столицу на смену циклону «Таня». С собой он принесет безоблачную погоду и похолодание. Об этом «360» сообщил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Синенков пояснил, что циклон представляет собой область низкого атмосферного давления. В центре «Тани» давление будет повышаться, и уже к понедельнику, 30 ноября, циклон перестанет существовать. Вместо него в Москву придет антициклон «Сибиряк».

«Вот это изменение в характере погодных условий начнется с середины недели и проявится в том, что облаков на небосводе практически не будет. Осадки полностью прекратятся. Более того, время от времени в дневные часы будет появляться солнце», — отметил синоптик.

При этом в городе начнется похолодание. Во второй половине следующей недели температура будет находиться в пределах -2…-4 градусов. Ночью столбики термометров будут показывать от -7 до -8 градусов. По словам Синенкова, начало декабря принесет в европейскую часть России зимнюю погоду.

По словам синоптика, циклонам начали присваивать имена после шуток американских метеорологов. Они стали называть женскими именами тропические ураганы. Считалось, что только женщина может приносить подобные разрушения. В итоге шутку подхватили и в других странах, где тоже начали присваивать имена погодным явлениям.