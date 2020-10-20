Названы регионы-лидеры по производству твердого мусора

Москва, Подмосковье и Краснодарский край производят самое большое количество твердых отходов в России. К таким результатам пришли эксперты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В пятерку лидеров также входят Ростовская область и Татарстан.

«Среди российских регионов больше всего твердных коммунальных отходов в абсолютном выражении генерируют Москва (в 2019 году на полигоны было вывезено 26,8 миллиона кубометров ТКО) и Подмосковье (20,4 млн кубометров)», — приводит РИА «Новости» результаты исследования.

Всего Москва и область производят 14% от общего числа ТКО России. В Краснодарском крае за прошлый год было зафиксировано 15 миллионов кубометров мусора, в Ростовской области — 12,4 миллиона, а в Татарстане — 12,2 миллиона. Всего в России за 2019 год образовалось 346 миллионов кубометров ТКО.

Эксперты также посчитали, сколько мусора приходится на одного жителя в каждом регионе страны. По этому показателю лидерами стали Бурятия — восемь кубометров на человека, Севастополь — 5,6 кубометра и Тульская область — 4,4 кубометра.

Ранее стало известно, что в Подмосковье перерабатывается 80% строительного мусора. Для этого работают 35 специальных площадок.