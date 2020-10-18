В Подмосковье работает около 35 площадок для переработки большей части строительного мусора. Мощности предприятий хватает, чтобы избавляться от 80% отходов.

Суммарный объем мощности площадок позволяет перерабатывать в Московской области 80% строительного мусора, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья и министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин, передает «Интерфакс». Об этом Куракин сказал во время визита на мусорный полигон «Кулаковский» под Чеховом.

По словам министра, у имеющихся площадок есть потенциал для развития. Власти Подмосковья только ждут, когда появятся новые инвесторы, которые будут вкладываться в модернизацию имеющихся платформ и создание новых участков переработки строительных отходов.

Куракин добавил, что уже есть некоторые инвесторы, заинтересованные в вопросе. Они готовы за полгода создать необходимые мощности даже с учетом изменений в региональном законе об отходах производства и потребления. Однако инвесторы согласны соблюдать правила от сбора до переработки и вторничного использования отходов и грунта.