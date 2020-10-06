Названы две самые вероятные версии экологической катастрофы на Камчатке
Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, сообщает РИА «Новости».
Во вторник ученые заявили о гибели 95% морских организмов Авачинской бухты. Однако состояние морских млекопитающих и птиц в норме. И на берегу не обнаружены выбросы мертвых крупных морских животных. Тем не менее губернатор поручил исследовать Козельский полигон ядохимикатов, Камчатский водоканал и «Камчатскэнерго». Уже несколько дней группа специалистов занимается поисками источника загрязнений.
Ранее Всемирный фонд дикой природы выдвинул свою версию произошедшего. Сотрудники организации отрицают последствие шторма или наличие следов нефтепродуктов, передает «Царьград». Но в любом случае нужно дождаться результатов всех анализов, чтобы сделать выводы.
Вся страна стала пристально следить за ситуацией на Камчатке после того, как местные жители поделились кадрами множества мертвых морских животных.