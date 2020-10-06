Названы две самые вероятные версии экологической катастрофы на Камчатке

Пока эксперты проверяют две самые вероятные причины загрязнения воды. Это либо техногенные токсины, либо токсины, которые вырабатывает цветение микроводорослей.

Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, сообщает РИА «Новости».

Во вторник ученые заявили о гибели 95% морских организмов Авачинской бухты. Однако состояние морских млекопитающих и птиц в норме. И на берегу не обнаружены выбросы мертвых крупных морских животных. Тем не менее губернатор поручил исследовать Козельский полигон ядохимикатов, Камчатский водоканал и «Камчатскэнерго». Уже несколько дней группа специалистов занимается поисками источника загрязнений.

Ранее Всемирный фонд дикой природы выдвинул свою версию произошедшего. Сотрудники организации отрицают последствие шторма или наличие следов нефтепродуктов, передает «Царьград». Но в любом случае нужно дождаться результатов всех анализов, чтобы сделать выводы.

Вся страна стала пристально следить за ситуацией на Камчатке после того, как местные жители поделились кадрами множества мертвых морских животных.